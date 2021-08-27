На День города в Копейск приедет DJ Грув и хор Михаила Бублика. Афиша

В спутнике Челябинска совместили день рождения города и День шахтера

28 августа Копейску исполняется 114 лет. Одновременно в городе будут отмечать и День шахтера. Несмотря на эпидемиологическую обстановку, субботняя афиша в Копейске выглядит внушительно.

С утра на стадионе «Химик» состоятся детские эстафеты, а в 12:00 дадут старт массовому забегу среди копейчан.

В это же время на площади Трудовой Славы начнется концертная программа. Сначала развернется детская анимация: шоу роботов, гигантские мыльные пузыри, конкурсы и викторины. Потом на малой сцене выступят молодежные танцевальные группы и рэп-музыканты.





В 18:00 близ ДК Кирова духовой оркестр сыграет хиты советской эстрады, песни про шахтеров и Копейск.

С 19:00 на сцену выйдут звезды. Сначала поздравительное слово возьмут музыканты группы «Ариэль». В 20:50 начнется выступление хора Михаила Бублика (финалисты телешоу «Битва хоров»), а в 21:30 свой концертный сет сыграет столичный гость DJ Грув. Наиболее известные его треки — это хиты советских кинофильмов в клубной обработке. Завершится копейский праздник фейерверком в 22:00.

Администрация города напоминает, что в связи со сложной коронавирусной обстановкой гости праздника должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски.