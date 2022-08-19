В День города в Челябинске выступят солисты Большого театра и певица Анна Асти

Концерт пройдет на Театральной площади

10 сентября в Челябинске выступит певица Anna Asti. На сцене Театральной площади Анна (настоящее имя — Анна Дзюба) возможно что-то из старого своего репертуара — например, «Девочка, танцуй», — и композиции из ее дебютного альбома «Феникс».



В администрации Челябинска сообщили, что артистка приедет одна, без украинского певца Artik (настоящее имя Артем Умрихин). Долгое время Анна выступала с ним, но в конце 2021 года стало известно о распаде дуэта.

В концерте на Театральной площади примут участие солисты Большого и Мариинского театров. Артисты неоднократно приезжали в Челябинск с гастролями, но на Дне города выступят впервые.

Подробную афишу Дня города опубликуют в конце августа. Известно, что в Арт-сквере проведут кубок Челябинска по КВН: выступят местные команды и юмористы из Высшей лиги.

Большой праздничный концерт также проведут у ледовой арены «Трактор». Перед челябинцами выступят Клава Кока, Nilettо и рэпер ST.

Возрастное ограничение: 0+