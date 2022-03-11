На челябинскую сцену возвращается опера «Руслан и Людмила»

Солистка Челябинского театра рассказала о своей героине

29 апреля в Челябинском театре оперы и балета им. Глинки представят новую режиссерскую версию произведения «Руслан и Людмила» от Вадима Кейша. Главную женскую роль в постановке исполнит солистка театра Эльвира Авзалова, перед премьерой она рассказала об опере и своей героине.







С партией Людмилы Эльвира познакомилась, когда была студенткой консерватории. «Каватину Людмилы» солистка пела в Татарстане, Санкт-Петербурге и Москве. Прослушивалась и в челябинский оперный театр с этой арией.

«Я мечтала исполнить этот спектакль и очень рада, что у меня появилась такая возможность», — отмечает артистка Эльвира Авзалова.

Самой Эльвире сложно объяснить, чем образ Людмилы ее привлекает. Она отмечает, что в опере Глинки героиня, как и все остальные персонажи, меняется со временем: углубляется ее психологический строй, перенесенные испытания обогащают героиню.

«Людмила — яркая, нежная, шаловливо-грациозная, но способная и на большое искреннее чувство, она решительная и даже протестующая в сцене с Черномором. Работая над партией, я нахожу какие-то общие черты наших характеров и надеюсь, это поможет мне в воплощении образа», — объясняет артистка.





Исполнительница одной из главных ролей считает, что опера «Руслан и Людмила» актуальна даже сегодня и возвращение оперы на челябинскую сцену — важное событие и для зрителей, и для артистов.

«В опере воспеваются героизм, благородство, верность в любви, высмеивается трусость, осуждаются коварство, злоба и жестокость. Через все произведение композитор проводит мысль о победе света над тьмой, о торжестве жизни. Мне кажется, это актуально во все времена», — считает солистка театра.

Оперу в версии челябинского режиссера Вадима Кейша исполнят на сцене театра 29 апреля.