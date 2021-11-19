На челябинской телебашне зажгут огни в честь Дня телевидения

Праздник отмечают 21 ноября

В воскресенье, 21 ноября, на челябинской телебашне зажгут огни в честь Всемирного дня телевидения. Праздничную подсветку включат не только на челябинской башне, но и на телебашнях в Белгороде, Воронеже, Грозном, Нижнем Новгороде, Казани, Перми, Саранске и Красноярске.



Всемирный день телевидения отмечают ежегодно с 1996 года, тогда в ООН провели первый Всемирный телевизионный форум.

Напомним, что челябинская телебашня принимает от горожан заявки на поздравления близких. С помощью приложения для смартфона «Башня света» можно поздравить родных с днем рождения, днем свадьбы или рождением детей. Правда, стоят световые открытки недешево: за 15 минут показа просят 2500 рублей.