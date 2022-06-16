На челябинской набережной состоится открытие базы для сапсерферов

Спортсмены устроят массовый спуск по реке

В субботу, 18 июня, на реке Миасс состоится официальное открытие станции для водных видов спорта. Сапсерферов и каякеров приглашают протестировать новый спуск к воде. В программе — массовый заплыв на досках по центру Челябинска и соревнования на воде.



Станция находится у реки Миасс рядом с ТК «Набережный». Состоит она из навеса и спуска к воде. На площадке поставили деревянную лестницу, по которой можно выйти на плавучий понтон. Понтон шесть на шесть метров собран из пластиковых кубов. С него спортсмены встают на воду.

«Раньше к воде вела железная лестница без половины ступеней, и новый спуск в сотни раз удобнее. К понтону ведет широкая лестница. Она не крутая, но без перил. На понтоне одновременно может находиться трое-четверо человек с плавучими средствами и готовиться к заплыву»,— комментирует челябинский сапбордист Кирилл Зайцев.

Сбор на массовый заплыв — в 9:30 у ТК «Набережный». Принять участие в нем могут все желающие, но при условии, что у них есть свой сапборд или каяк. Если таки нет, плавучее средство можно арендовать в городских прокатах.

В 11:30 начнутся дружеские соревнования: проверят, кто быстрее плавает на досках. Состязания также предназначены для опытных участников. Тем, кто никогда на досках не плавал, предлагают прийти в качестве зрителей.

Напомним, что станцию подготовили по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Об этом его попросили сапбордисты во время открытия набережной за филармонией.