На челябинской набережной появится база для сапбордистов

На реке установят мобильный понтон

У набережной реки Миасс установят мобильный понтон для сапбордистов. С него спортсменам будет удобно спускаться на воду и совершать заплывы на досках по реке.

Понтон появится у торгового центра «Набережный». Там есть автомобильная парковка, а главное — спуск к воде, этим летом его хотят сделать удобнее. Как подчеркнул вице-мэр Челябинска Сергей Авдеев, проект реализуют по поручению губернатора Алексея Текслера.

«Наша задача — чтобы любой сапбордист, у которого есть свое оборудование, мог легко спуститься на воду для тренировок»,— прокомментировал вице-мэр Сергей Авдеев.

Сейчас спуск к воде у торгового центра выглядит так



Известно, что площадь понтона — 24 кв. м. Он пластиковый и состоит из 12 сегментов. Все лето понтон будет находиться на воде, его уберут только осенью.

Кстати, в прошлом году корреспондент Первого областного информагентства плавал на сапборде по реке Миасс в центре Челябинска и снял фоторепортаж во время путешествия.