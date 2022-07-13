На челябинской набережной покажут фильм режиссера «Вампиров средней полосы»

Речь о российском триллере «Многоэтажка»

В Арт-сквере на набережной Миасса продолжаются кинопоказы. 15 июля челябинцы увидят российский триллер «Многоэтажка» режиссера Антона Маслова. Фильм вышел эксклюзивно для онлайн-платформ в феврале 2022 года, но в пятницу его можно будет увидеть на экране под открытым небом.



Сюжет крутится вокруг странного происшествия: девочка исчезает в подъезде собственного дома. Звонит в домофон, заходит в здание, и больше ее никто не видел. Отец опрашивает всех жильцов, пытаясь понять, куда делся его ребенок. Но соседи не спешат ему помочь.

Режиссер «Многоэтажки» — уроженец златоуста Антон Маслов. Это его первый полнометражный фильм. До этого Маслов работал над первым сезоном сериала «Вампиры средней полосы».

Ранее Антон Маслов представил «Многоэтажку» на кинофоруме «100 киношников Урала» и подробно рассказал о ее создании.

Начнется кинопоказ в 21:30, вход в Арт-сквер свободный.



Возрастное ограничение: 16+