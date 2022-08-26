На челябинской Кировке впервые прошел фестиваль уличных театров

Артисты в масках и на ходулях прошлись по набережной и играли спектакли прямо на улице

26 августа в центре Челябинска стартовал фестиваль уличных театров «Театры без крыш». Открылась череда представлений большим карнавальным шествием: По набережной маршировал уличный оркестр, акробаты на ходулях и клоуны с чёрными крыльями. За ними по пятам следовали сотни зрителей. Артисты прошли до Кировки, где прямо на улице, без сцены, играли спектакли.







На карнавале были представители восьми театров. Среди них артисты театра клоунады «Микос», Люди на ходулях и в масках из Воронежского академический театр «Вау». Во время открывающего шествия театры отрывались на полную: пускали мыльные пузыри, подходили к прохожим и гладили их по голове, дурачились, паясничали.





Колонна карнавала уличных театров вскоре дошла до Кировки. За полчаса вокруг ряженых актеров собралось сотни людей.





«Уважаемые горожане! Здесь ничего не происходит! Не обращаете на нас никакого внимания!», — кричит ведущий в громкоговоритель, но расходиться народ даже не думает.. В программе фестиваля есть как местные театры, так и гости — их условно разделили на две программы «роднули» и «понаехали».





В 19:00 начался первый спектакль — «Бал» от челябинского театра танца «Академия изящных искусств». После — «Охотники» «Студии М»: зрители с артистами отправились в путешествие в неизведанное Средневековье через полотна живописца Питера Брейгеля.





Программа фестиваля распланирована на два дня. В субботу спектакли начнутся с 12:00, откроет день челябинский музыкально-пластический театр «Аккорд».

Подробная программа фестиваля — в отдельном материале Первого областного информагентства.