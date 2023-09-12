На челябинской Кировке устроят проводы лета большой вечеринкой

Два концерта, ярмарка, лекции и стритфуд на открытом воздухе

В челябинском баре «ФортеПьяно» 16 сентября устраивают закрытие летнего сезона большой вечеринкой «Лето, гудбай». Устроят несколько концертов, откроют танцпол с диджеем, проведут экскурсии и барбекю на открытом воздухе.



Старт — в 12:00, с открытия бара. В дворовой арке и самом дворике развернут ярмарку локальных брендов с украшениями, одеждой, керамикой и другими товарами.

В 12:30 стартует эксклюзивная экскурсия «Барная жизнь дореволюционной Челябы» от проекта «Челябинск пешком», а пока люди гуляют по Кировке, во дворе ОПГ «Хлеб-Соль» будет готовить стритфуд на огне.

С 13:00 до 16:00 пройдут мастер-классы по рисованию вином и акварелью, а с 17:00 стартует вечерняя музыкальная программа с диджеем, концертом рокабилли-бэнда Ghost Radio во дворике и группы Vice Band в баре. Вход свободный. 18+