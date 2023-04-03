На челябинском цирке будут восстановлены скульптуры клоуна и эквилибриста

Губернатор Алексей Текслер осмотрел культурные учреждения в Челябинске

«В последние годы область при поддержке федерального центра активно модернизирует объекты культуры. Наши театры, музеи, библиотеки, концертные залы становятся современными, высокотехнологичными и в то же время — комфортными и уютными. Реализация этих проектов находится на моем личном контроле. Все они востребованы среди южноуральцев»,

— резюмировал Алексей Текслер.

Челябинский цирк, Театр драмы имени Наума Орлова и Челябинское художественное училище стали предметом интереса Алексея Текслера.Ход ремонтных работ в челябинском цирке, закрытом на реконструкцию в 2019 году, давно волнует горожан. В 2021 году работы были приостановлены из-за отсутствия финансирования. Этот вопрос Алексей Текслер обсуждал с вице-премьером правительства РФ Татьяной Голиковой. Росгосцирком сейчас выделены дополнительные средства.Как сообщает пресс-служба губернатора, в 2023 году планируется завершить ремонт фасада, заменить входные группы, ворота, смонтировать индивидуальный теплый пункт и провести ремонт кровли купола. Кроме того, в рамках реконструкции цирка предполагается восстановить две скульптуры, украшавшие фасад здания. Региональному Минкульту поручено разработать необходимые для этого эскизы.

Губернатор посетил Челябинский академический театр драмы им. Н. Орлова, реновация которого началась в прошлом году в рамках нацпроекта «Культура». Завершена гидроизоляция фундамента, разработан дизайн-проект фойе. Следующий этап — капитальный ремонт фойе, цокольного этажа, замена инженерных коммуникаций, модернизация лифтов, ремонт сцены, здания касс, слесарного цеха и эстакады. Планируется завершить ремонт в 2023 году.

Идет ремонт и в Челябинском художественном училище: в этом году планируется отремонтировать фасад, в 2024 году — закончить внутренние работы. Алексей Текслер отметил, что на время внутренних ремонтных работ в училище необходимо подобрать подходящее здание для занятий, чтобы учебная деятельность продолжалась.