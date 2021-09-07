На рок-фестивале в челябинском парке сыграет симфонический оркестр

Он поддержит малоизвестные городские коллективы, которые выступят на большой сцене

12 сентября на главной сцене у фонтана парка им. Гагарина состоится музыкальный фестиваль «В ритме рока». На фестивале выступят южноуральские группы и сыграют свои авторские композиции. Специальными гостями феста стали рок-группа Never-Opened-Doors, группа «Гаврилов», коллектив из Екатеринбурга Mysteriya и симфонический оркестр Челябинской филармонии.



«Оркестр сыграет легендарные рок-хиты в классической обработке. Это будут известные отечественные композиции, зрители легко их узнают. Если нет — все названия будут выведены на гигантский экран у сцены», — рассказала режиссер фестиваля Ольга Сырейщикова.

После музыкальной программы с оркестром споет фронтмен рок-группы «Гаврилов» — он впервые попробует исполнить одну из своих песен вместе с классическими музыкантами.

Рок-фестиваль будет длиться весь день, с 13:00 до 21:00, за это время Челябинск с Днем города поздравят более 15 команд. Все они малоизвестны, но организаторы считают, что таким музыкантам тоже нужно дать возможность выступить на большой сцене.

«Нам прислали 43 заявки, мы выбрали 15 самых лучших групп. Нам хочется показать, что в Челябинске и области много талантливых коллективов, которые играют свой материал, имеют свое оригинальное звучание. На фестивале город с ними познакомится», — пояснила режиссер фестиваля Ольга Сырейщикова.

У сцены организуют фуд-корт, выставку мотоциклов от мотоклуба «Ночные волки» и развлекательные площадки. На них гости феста разрисуют гигантскую рок-раскраску и попробуют себя в песочной живописи. Завершится фестиваль показом документального фильма о лидере группы «Король и Шут» Михаиле Горшенёве.