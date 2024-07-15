На Бушуевском фестивале в Златоусте выступит Сергей Трофимов

Праздник оружейников продлится три дня

В Челябинской области в последние выходные июля, с 26-го по 28-е число, пройдет традиционный фестиваль украшенного холодного оружия. Бушуевский фестиваль носит имя художника-гравера, основоположника златоустовской школы авторского холодного оружия. Разбираемся, какие мероприятия в честь знаменитого оружейника подготовили в Златоусте в этом году.

Фестиваль объединит на своей площадке мастеров-оружейников со всего Южного Урала, кузнецов, граверов и ювелиров. Ремесленники не только продемонстрируют свое искусство, но и подготовят для жителей и гостей Златоуста памятные сувениры, которые представят на ярмарке.

Главными событиями дней станут мастер-классы ремесленников, на которых можно будет выковать небольшие фигурки, интерактивы для детей, выступления реконструкторов с турнирами на щитах и мечах и чемпионат России по ножевому многоборью.

В субботу, 27 июля, на территории у ТРК «Тарелка» выступит заслуженный артист России Сергей Трофимов. Праздничный концерт начнется в 21:00, а после небо над Златоустом озарят огни масштабного салюта.