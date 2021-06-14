На бесплатном концерте ВИА «Ариэль» зрители пели хиты советской эстрады

Благотворительное шоу прошло на летней эстраде парка Гагарина

В Центральном парке культуры и отдыха 13 июня состоялся благотворительный концерт в поддержку онкологических больных «Свет надежды», на котором выступили легендарные ВИА «Ариэль». Концерт начался с 16.00 на Летней эстраде парка Гагарина.На сцену вышло более ста артистов разных жанров, а также специальные гости: солисты оперного театра, рок-группа «Гаврилов» и кавер-бэнд «Онлайн».Звезды советской эстрады, ВИА «Ариэль» вышли на сцену уже вечером, в 21:00. Все зрители Летнего театра, внутри периметра и за забором на аллеях парка с удовольствием пели хиты и любимые песни детства. «Ариэль» в этот вечер объединили все поколения на танцполе Летней эстрады парка Гагарина. Бабушки, дедушки, молодёжь, дети — все пели и танцевали у сцены. В продолжение концертной программы, с 22.00 прошел кинопоказ под открытым небом — легенда советского кинематографа «Тот самый Мюнхгаузен».Все собранные средства будут направлены на социальную поддержку, адаптацию и реабилитацию больных онкологическими заболеваниями и членов их семей в Челябинское региональное благотворительное движение «Помощи и поддержки онкологическим больным Челябинской области».