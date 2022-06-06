На «Белом рынке» в Челябинске устроят граффити‑перформанс

Участники разрисуют стальные конструкции

10 июня в гастрономическим пространстве на Тернопольской пройдет мастер-класс «Граффити на Белом». Организаторы предлагают всем желающим разрисовать опорные стальные балки в залах фуд-молла.

Разрисуют конструкции маркерами и краской из баллончиков, все материалы предоставят. Руководить процессом будут художники из ассоциации «Граффити Россия».

«Будем импровизировать в моменте, использовать топовые тренды каллиграфии и эмодзи. Каждый сможет внести свой вклад в историю „Белого рынка“, оставив свой штрих», — рассказывают на «Белом рынке».

Начало мастер-класса 10 июня в 16:00, регистрация не нужна, достаточно прийти в указанное время.

Также 9, 10 и 11 июня состоятся мастер-классы по граффити в подземном переходе у Торгового центра. На эти занятия нужно регистрироваться.