На Белом рынке в Челябинске открылся ресторан рэпера Басты Никаких подарков и скидок в честь открытия «FRANK by БАСТА» не предлагал



В этом заведении особенно любят готовить ребрышки, их больше пятнадцати вариантов (бренд-шеф Владимир Капустин), самый экзотический из которых — ребра сухого вызревания. Экспериментируют с бургерами и шаурмой, вкладывают в начинку даже креветки. Ценник выше среднего: классическая шаурма, например, — 370 рублей, фрэнкбургер с рёберным мясом — 540, рёбра свиные Баста Size (900 г) — 1350 рублей. Фирменные ребрышки можно забрать с собой в виде полуфабриката и приготовить самостоятельно, это одна из фишек ресторана.



Со своей лофт-стилистикой «FRANK by БАСТА» органично вошел в индустриальный контекст пространства бывшего радиозавода.



Никаких акций и подарков по поводу открытия не устраивают, зато на официальном сайте обещают, что можно приходить с собаками.

На Белом рынке в Челябинске 24 марта открылся ресторан рэпера Басты «FRANK by БАСТА». Это первый ресторан сети на Урале.В этом заведении особенно любят готовить ребрышки, их больше пятнадцати вариантов (бренд-шеф Владимир Капустин), самый экзотический из которых — ребра сухого вызревания. Экспериментируют с бургерами и шаурмой, вкладывают в начинку даже креветки. Ценник выше среднего: классическая шаурма, например, — 370 рублей, фрэнкбургер с рёберным мясом — 540, рёбра свиные Баста Size (900 г) — 1350 рублей. Фирменные ребрышки можно забрать с собой в виде полуфабриката и приготовить самостоятельно, это одна из фишек ресторана.Со своей лофт-стилистикой «FRANK by БАСТА» органично вошел в индустриальный контекст пространства бывшего радиозавода.Никаких акций и подарков по поводу открытия не устраивают, зато на официальном сайте обещают, что можно приходить с собаками.



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