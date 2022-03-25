В этом заведении особенно любят готовить ребрышки, их больше пятнадцати вариантов (бренд-шеф Владимир Капустин), самый экзотический из которых — ребра сухого вызревания. Экспериментируют с бургерами и шаурмой, вкладывают в начинку даже креветки. Ценник выше среднего: классическая шаурма, например, — 370 рублей, фрэнкбургер с рёберным мясом — 540, рёбра свиные Баста Size (900 г) — 1350 рублей. Фирменные ребрышки можно забрать с собой в виде полуфабриката и приготовить самостоятельно, это одна из фишек ресторана.
Со своей лофт-стилистикой «FRANK by БАСТА» органично вошел в индустриальный контекст пространства бывшего радиозавода.
Никаких акций и подарков по поводу открытия не устраивают, зато на официальном сайте обещают, что можно приходить с собаками.