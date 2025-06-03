На Бажовском фестивале в Челябинской области откроют новые арт‑объекты

Прямо в поле установят трехметровый цветок и стайку керамических птичек

На очередном Бажовском фестивале, который пройдет вблизи села Демарино в Челябинской области, откроют сразу несколько арт-объектов. Комплекс статуй станет отражением традиционных промыслов и ремесел, сообщают в региональном Минкульте.

Так, на входной зоне установят трехметровый цветок, а у площадки «Мастеровая слобода» появятся гигантские клубки и деревянные ложки, «букет» из кувшинов и крынок и инсталляции в виде солнца с колокольчиками или искусственными цветами.

Основной композицией станет керамическая мини-башня под названием «Сердце земли». Внутрь арт-объекта поместят подсветку, а снаружи — керамических птиц.

«На XXX Бажовском фестивале стихийно возник невероятный арт-объект. Между „Шелковой горкой“ и „Мастеровой слободой“ появились птички, которые вызывали интерес у всех проходящих мимо. В этом году мы нашли авторов этих птичек и пригласили их к творческому сотрудничеству», — рассказала директор Челябинского центра народного творчества Оксана Громова.

Все арт-объекты можно будет увидеть с 20 по 22 июня под Пластом, где соберутся ремесленники и коллективы артистов.