На Бажовский фестиваль приедет дочь Юрия Гагарина

Ее пригласил министр культуры Челябинской области

Специальным гостем на Бажовском фестивале в 2022 году станет Елена Гагарина — дочь космонавта Юрия Гагарина. Об этом на пресс-конференции сообщил министр культуры Алексей Бетехтин.

«Елена Юрьевна, послушав мои рассказы о „Бажовке“, решила приехать и посмотреть на наших мастеров. Также я пригласил своих коллег — министров культуры Уральского федерального округа, почти все дали согласие»,— комментирует министр культуры Алексей Бетехтин.

Елена Гагарина является директором Музеев Московского Кремля, с которыми Челябинская область активно сотрудничает. Например, в июне в Исторический музей Южного Урала привезут коллекцию изделий дома Фаберже.

В этом году Бажовский фестиваль пройдет с 17 по 19 июня у села Демарино в Пластовском районе. Ожидается около 50 тысяч гостей, среди которых 5 тысяч — участники. На фестивале представят различные народные ремесла, устроят большой городок мастеров с ярмаркой. На отдельной площадке состоится концерт с участием коллективов «Ариэль», «Малахит», «Ералаш».

Гостей фестиваля приглашают приехать в Демарино в народных костюмах в рамках акции «Сохрани традиции». Если гость готов к этому, нужно зарегистрироваться на сайте фестиваля, 18 июня получить номер в штабе. Обладателей самых ярких костюмов наградят.