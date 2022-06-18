На Бажовский фестиваль прибыло около 20 тысяч гостей

Народ соскучился — делают вывод организаторы

18 июня наконец прошло официальное открытие 28 Бажовского фестиваля народного творчества, первого массового ландшафтного мероприятия с 2019 года. Посмотреть на костюмы и танцы, послушать песни народов России, приобрести на память экзотические сувениры прибыли десятки тысяч гостей.

Предварительно, число прибывших на фольклорный праздник занятые в охране общественного порядка сотрудники полиции оценивают в 20 тысяч человек, и народ продолжает прибывать: на въезде на парковку фестиваля регулярно образуются пробки.

С самого начала гостей встречает длинный ряд стилизованных подворий: русская изба, башкирская юрта, гостевой чум ненцев, казачья хатка. Русское «добро пожаловать» тут перемешивается с тюркским «рахим итегез», пришедшие имеют возможность попробовать национальную кухню, от чакчака до расстегаев.

Этим не преминули воспользоваться столичные гости: министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин провел по подворьям директора государственного музея Кремля Елену Гагарину и ее коллег, руководителей федеральных культурных и национальных центров.

Далее делегация осмотрела ремесленную слободу. Здесь как раз соревновались в своем мастерстве гончары, недалеко от них азам ремесла обучают желающих кузнецы, ткачи и многие, многие другие. Здесь же ярмарка, где можно купить хоть милую безделушку, хоть покрытую искусной резьбой и полезную в хозяйстве разделочную доску.

Параллельно на главной сцене фестиваля заканчивался конкурс детских хореографических костюмов «Огневушке на радость». Кстати, Гранпри конкурса досталось коллективу Большая перемена.

Фестиваль открыла учредитель фонда поддержки социальных инициатив 2020 Ирина Текслер.

«Друзья, я очень рада вас приветствовать сегодня на открытии Бажовского фестиваля народного творчества. Знаете, говорят, что мы его ждали два года. Неправда, мы его ждали с 2019 года, а это три года. И вот мы, наконец-то, собрались в этих живописных местах рядом с Демарино. Посмотрите сколько нас — тысячи! Тысячи человек, мастеров народного творчества, ценителей, творческих коллективов, многие из которых мне лично известны. Спасибо вам огромное. Замечательно, что возрождается наш фестиваль в Год культурного наследия народов России. Ведь наш Бажовский фестиваль создан именно для этого, чтобы сохранять, развивать и продвигать народное творчество и уникальные мастеровые традиции нашей дружной и многонациональной России. Я желаю всем прекрасной погоды и всего самого хорошего!»— сказала Ирина Текслер.

Ректор челябинского университета культуры Владимир Рушанин, также выступая с речью на открытии фестиваля, сравнил Россию с космосом и заявил, что благодаря таким мероприятиям, как Бажовка, страна никогда не выпадет из мирового сообщества, несмотря на любые санкции.

Напомним, кроме концертов и ярмарки на Бажовском фестивале гости могут побывать на мастер-классах у виртуозов в самых разных традиционных искусствах: банном парении, резьбе по дереву, лепке свистулек, историческом фехтовании. Участники прибыли из разных районов Челябинской области, соседних Башкирии и Свердловской области, Саратова, Вятки, ЯНАО и других регионов.

Первое областное информагентство ранее публиковало программу фестиваля.

Авторы: Кирилл Бабушкин, Александра Агаларова

