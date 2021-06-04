На Аркаиме впервые проведут «Ночь географии»

У подножия горы состоится лекция о геологическом строении долины

Челябинская область примет участие во Всероссийской акции «Ночь географии». 5 июня в заповеднике «Аркаим» член Русского географического общества Аркадий Шохин прочитает лекцию «Геологические летописи Аркаимской долины». Желающих послушать лекцию просят собраться у сцены на площадке туристического лагеря у подножия горы Шаманка.



«В сравнительно небольшом радиусе смешались различные комплексы пород. Это связано с тем, что в древности на этой территории было море, и с активной вулканической деятельностью, которая происходила в то время. Кстати, остатки древних вулканов можно и сейчас увидеть — Шаманка, гора Любви, как и другие комплексы пород»,

— прокомментировал Аркадий Шохин.

Отметим, что акцию организует Русское географическое общество.