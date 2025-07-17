На Аркаиме устроят «средневековую дискотеку» с участием группы Gilead

В музыке группы соединяются традиционное звучание аутентичных инструментов и элементы электронной музыки

На фестивале исторической реконструкции «Пламя Аркаима» (6+), который пройдет в Челябинской области, запланировано выступление музыкального коллектива Gilead. Вечером 19 июля музыканты дадут концерт в формате «средневековой дискотеки». В программу войдут как оригинальные композиции, так и известный трек Vatt’ghern, написанный по мотивам видеоигры «Ведьмак-3», сообщает пресс-служба заповедника.

Gilead базируется в Тюмени, однако группа известна и за пределами региона, участвует в крупных фестивалях в России и за рубежом. На Аркаиме коллектив выступит впервые. Кстати, для участия в южноуральском фестивале группе пришлось скорректировать гастрольный график: музыканты досрочно покинут другой реконструкторский слет — «Былинный берег», проходящий под Санкт-Петербургом.

Для Gilead участие в «Пламени Аркаима» имеет особое значение: участники группы познакомились на аналогичном историческом фестивале. Их объединяет интерес к культуре Средневековья и жанру фэнтези. Начав с изучения аутентичных музыкальных инструментов, впоследствии они стали совмещать традиционное звучание с элементами электронной музыки.

Эксперименты с формой привели к созданию формата, который сами музыканты называют «средневековой дискотекой», — сочетанию сценического образа, жанровой эклектики и живого звука. Именно такой концерт ожидает гостей фестиваля в предстоящие выходные.

Отметим, в этом году организаторы подготовили для гостей множество сюрпризов и новшеств: конкурсы, игровые программы, мастер-классы, экскурсии и лектории, перформансы, концерты, ярмарку мастеров, огненные шоу и прочее.

Автор: Полина Пашнина