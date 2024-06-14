На Синташте проведут масштабное благоустройство

Здесь появятся пешеходные тропы и защита от пасущегося скота

Благотворительный фонд «Аркаим» выиграл президентский грант на сохранение Синташтинского археологического комплекса и родника Пряткины Ямы.

Грантовые средства направят на два проекта: «Экоархеология Синташты» и «Экопикник». Первый позволит создать каменную пешеходную тропу длиной в один километр. Она пройдет через главные достопримечательности Синташтинского комплекса. Также вокруг территории установят барьер, который не позволит стадам животных портить историко-культурное наследие.

Помимо благоустройства, уделят внимание и учебной составляющей. Для детей и подростков будут организовывать бесплатные экскурсии и игровые уроки.

«Летом мы проведем экскурсии на территории Синташтинского археологического комплекса, в результате которых дети получат новые знания о древней истории и будут понимать, чем эта территория уникальна, а также почему ее следует беречь», — поделился замдиректора музея-заповедника «Аркаим» Юрий Макуров.

Президентский грант, выигранный музеем, составил 3,5 миллиона рублей.