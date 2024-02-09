На Аркаиме появится стойбище кочевников

Презентацию нового объекта приурочат к 30‑летнему юбилею музея

В Челябинской области в заповеднике «Аркаим» воссоздадут стойбище кочевников. Посетители заповедника смогут больше узнать о быте кочевых народов. Объект планируют открыть летом 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба историко-археологического музея.

В этом году заповеднику «Аркаим» исполняется 30 лет. В честь юбилея музей под открытым небом организует несколько крупных мероприятий. Ближайшее из них — фестиваль «Зимнее солнце Аркаима», который состоится 24 февраля в челябинском «Таганай-холле».

В день открытия сезона, 1 мая, сотрудники «Аркаима» ждут гостей на выставку «Древние индоиранцы на берегах Синташты». Экспозиция посвящена изучению Синташтинского археологического комплекса.

Все лето в заповеднике будут проходить фестивали: «Ночь музеев» (18 мая), «Пламя Аркаима» (8 июня), XVII фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов «Аркаим» (начало июля), фестиваль традиционной кухни народов Южного Урала «Крынка» (10—11 августа). В ноябре музей второй раз за всю свою историю примет участие в акции «Ночь искусств».