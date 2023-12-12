Современные модульные дома монтируют сейчас в нижнем лагере музея-заповедника «Аркаим».
По плану глобальной реконструкции старые вагончики-бытовки, которым уже больше 30 лет, демонтируют и на их месте возведут новые, со всеми удобствами. Работы проходят в рамках утвержденного мастер-плана по развитию территории заповедника «Аркаим» до 2035 года.
«Все старые вагончики увезли в верхний лагерь, их порядка 30. А в нижнем лагере устанавливают современные, комфортные, со всеми удобствами: с туалетом и горячей водой. Гостевые домики будут двух типов: на двоих и на четверых», — рассказал заместитель директора музея-заповедника Илья Коломейский.
Новую туристическую инфраструктуру представят гостям в начале сезона, в мае 2024 года.
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