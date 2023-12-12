На Аркаиме появились новые модульные дома для туристов

Первые фотографии выложил заместитель директора музея-заповедника Илья Коломейский

«Все старые вагончики увезли в верхний лагерь, их порядка 30. А в нижнем лагере устанавливают современные, комфортные, со всеми удобствами: с туалетом и горячей водой. Гостевые домики будут двух типов: на двоих и на четверых»,

— рассказал заместитель директора музея-заповедника Илья Коломейский.