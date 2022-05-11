На Аркаиме после ремонта открылся музей

Экспозицию дополнили новыми находками и картинами Александра Разбойникова

На Аркаиме начал работать обновленный музей, его ремонтировали с октября 2021-го. За зиму в музее заменили напольную плитку, перекрасили стены и привели в порядок вентиляцию. Кроме того, сейчас дополняют экспозицию музея.



Основную экспозицию музея на втором этаже пока готовят к открытию, и на первом этаже вместо нее оформили передвижную выставку «Аркаим: взгляд через века». Также на первый этаж перенесли раздел каменного века, который входит в геологическую экспозицию. Раздел расширили, появилось много новых экспонатов.

«Витрина с культовыми предметами дополнена каменной чашей и пестом с зооморфным навершием с поселения бронзового века Хрустальное III (Кизильский район) и скульптурой головы человека (случайная находка у с. Потанино)», — рассказывают сотрудники музея.

В зале сменных экспозиций уже работает выставка об истории развития хозяйства и культуры населения Южного Урала II тысячелетия до н. э. Среди интересных экспонатов — макет древнего жилища скотоводов и сосуд с отверстиями, найденный в ходе раскопок заповедника. Для чего именно нужен был сосуд, ученые точно не знают, но предполагают, что для изготовления сыра.

В конференц-зале появилась новая выставка «Аркаим в творчестве Александра Разбойникова». Александр Разбойников — челябинский художник, друг первооткрывателя Аркаима Геннадия Здановича. Картины художника посвящены Стране городов.

«Работы художника творчески осмысляют пространство древнего археологического памятника, культуры его жителей и их восприятия мира. Среди экспонатов — известный триптих об Аркаиме, напечатанный в буклете, который получил Владимир Путин во время посещения археологического памятника», — рассказывают в музее.

Картины выполнены в необычной технике: художник пишет акварелью, и в его творчестве чувствуется сильное влияние традиционной китайской живописи, для которой характерно внимание к мельчайшим деталям.

Напомним, что в этом году исполняется 35 лет с открытия поселения «Аркаим». В честь этого на Аркаиме планируют насыщенную программу сезона, а уже 21 мая в музее пройдет всероссийская акция «Ночь музеев».