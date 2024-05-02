На Аркаиме отменили экскурсии на Синташту

Дорогу на экспозицию размыло

Вчера в музее-заповеднике «Аркаим» Челябинской области стартовал летний сезон. В этом году заповедник отмечает свое 30‑летие, в связи с чем для посетителей подготовили насыщенную программу из лекций, выставок и показа мультфильмов. Однако одно из главных мероприятий — автоэкскурсию на Синташту — пришлось отменить. Об этом рассказали в пресс-службе «Аркаима».

Новую выставку музейного комплекса, открытую к юбилею учреждения, посвятили бронзовому веку Южного Зауралья и назвали «Древние индоиранцы на берегах Синташты». Экспозицию составили 180 артефактов: образцы керамики, оружие, украшения, которыми пользовались древние жители Синташты — археологического комплекса в Брединском районе области. Но заявленную автоэкскурсию до раскопок пришлось отменить — до памятника невозможно доехать.

«Дорога размыта водой и разбита большегрузами, так что пока пришлось поездку отложить. Очень жаль, поскольку экскурсия на Синташту пользуется большим спросом. Как только дорогу приведут в порядок, мы возобновим маршрут», — рассказал начальник отдела популяризации культурного наследия Антон Бубнов.

Пока точная дата запуска автоэкскурсии неизвестна — в музее будут ждать, когда грунтовое полотно окончательно высохнет для проезда машин. Но посетить экскурсию туристы смогут в течение всего лета — работа экспозиции продлится до 30 сентября.