На Аркаиме готовятся к проведению гастрономического фестиваля «Крынка»

Фестиваль запланирован на 14 августа

В августе в заповедник «Аркаим» съедутся знатоки старинных кулинарных рецептов, чтобы принять участие в фестивале «Крынка». Организаторы фестиваля открывают прием заявок и составляют программу.



Визитной карточкой фестиваля остается конкурс национальных блюд. Заявиться на участие могут предприятия торгового питания и представители национальных общин: казахи, башкиры, нагайбаки, русские и так далее.

«На конкурсе презентуют национальные блюда, приготовленные по старинным рецептам, передающимся в семьях из поколения в поколение. Участники обменяются рецептами, раскроют секреты технологии приготовления, поделятся традициями застолья и споют обрядовые песни»,

— рассказывают о конкурсе организаторы.

Конкурсом фестиваль не ограничится. Для гостей будут работать интерактивные площадки, на которых все смогут принять участие в кулинарных мастер-классах, дегустациях и конкурсах. Погрузиться в атмосферу фестиваля помогут фольклорные реконструкции, а также выступления творческих коллективов. Подробную программу сообщат позже.

Напомним, что ранее на территории области из-за коронавируса отменили несколько знаковых фестивалей, в том числе «Ильменку» и «Аркаим». В связи с этим организаторы «Крынки» подчеркивают, что фестиваль должен пройти с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.

