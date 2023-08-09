На Алом поле в Челябинске установят открытое фортепиано

Инструмент поставят в рамках проекта «Открытые клавиши»

В челябинском сквере Алое поле установят новое открытое фортепиано цвета viva magenta. Инструмент устанавливает активист Дмитрий Закарлюкин («Разделяйка», GoGreenCenter) по проекту «Открытые клавиши».



Это уже третий подобный инструмент в Челябинске. Первый стоит в Саду Победы. Второй был в Новосинеглазово. Но через несколько дней после открытия его сожгли неизвестные.

Фортепиано появится на аллее рядом с Дворцом пионеров и баскетбольной площадкой 11 августа. Уже вечером оно будет доступно для всех, а в субботу пройдет небольшой джем-открытие.