На Алом поле в Челябинске проведут мастер‑класс по росписи одежды

На занятие приглашают всех желающих

25 августа в 17:00 на Алом поле пройдет открытый мастер-класс по росписи одежды. Желающим предлагают разрисовать акрилом и краской из баллончиков футболки, джинсы, юбки или куртки.



Все материалы выдадут на месте, нужно только принести с собой ненужную одежду, с которой можно экспериментировать. Для художников поставят столы и подготовят зону для работы с баллончиком.

«Чтобы рисунок надолго сохранился, лучше уже дома все прогладить утюгом через ткань или бумагу. Стирать вещь с рисунком при температуре не выше 40 градусов», — рассказывают организаторы.

Встречаются художники у моста в сквере на Алом поле. Проводит мастер-класс пространство Art Flow.

Возрастное ограничение: 0+