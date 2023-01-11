На 3D-сеансы в выходные билеты на «Аватар» в Челябинске уже раскуплены

Несмотря на дороговизну: от 450 рублей за билет

Сиквел «Аватар: путь воды» с 12 января крутят во всех кинотеатрах Челябинска. Но в «Мегаполисе» на субботние сеансы почти не попасть, а в «Гагарин Парке» в выходные — полупустые залы, хотя и там тоже 3D.



Люди предпочитают идти на «Аватар» в более дорогие «Мягкие кинотеатры» («Мегаполис», «Алмаз», «Фокус»), чтобы посмотреть фильм в 3D, несмотря на самую высокую цену по городу — от 450 до 690 рублей.

В объемном формате фильм крутят только в Nikaland («Гагарин Парк») и в сети «Мягких кинотеатров» (КРК «Мегаполис», «Алмаз» и «Фокус»). В «Мягких кинотеатрах» на 3D-показы огромный спрос, в выходные почти не осталось мест: на дневные показы все билеты раскуплены, на вечерние остается 5—10 кресел.

В «Никалэнде» в «Гагарин Парке» ситуация противоположная. Цены ниже (от 250 до 450 рублей), но залы почти пустые. Из ста мест занято 10—15. На вечерний сеанс в субботу, к примеру, на момент публикации не куплено ни одного билета.

Во всех остальных кинотеатрах города блокбастер крутят только в 2D. Там и цены ниже (от 120 до 400 рублей), и спрос не очень высокий.

В «Киномаксах» (ТРК «Родник», «Урал») раскуплено пока не больше 20 процентов мест, а некоторые залы полностью пустые, даже в выходные.

Самая низкая цена по городу — в киноцентре «Победа». Там утренние сеансы стоят 120 рублей, а ночные и вечерние — по 300—330 рублей. Свободно больше 80 процентов зала. Но это 2D.