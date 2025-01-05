Мюзикл «Снежная королева» покажут в Челябинске

Спектакль можно посетить с 6 по 8 января

По мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена театральную инсценировку создал поэт и композитор Андрей Морсин. Он же является автором музыки, которая стала восхитительной основой постановки. Стоит отметить, что Андрей Морсин автор популярных хитов многих исполнителей российской эстрады и участников конкурса «Евровидение».

Премьера мюзикла «Снежная королева» состоялась в декабре 2020 года, с тех пор спектакль пользуется неизменным успехом у публики всех возрастов. С первых же секунд сюжет захватывает внимание публики и не дает расслабиться до самого финала. Появление каждого из персонажей вызывает бурю эмоций, каждому из них хочется подпевать. Музыкальные композиции из «Снежной королевы» стали настоящими хитами.





Кстати, в «Снежной королеве» появились и новые неожиданные персонажи. Например, Алхимик, который помогает Герде в ее поисках. Сама Снежная Королева к финалу становится более теплым, добрым персонажем. Запоминающийся визуал, потрясающая музыка и тексты надолго запомнятся юным зрителям и их родителям.

В целом сюжет сказки остается неизменным. Девочка Герда отправляется на поиски своего друга Кая. В пути ей встречаются маги, алхимики, волшебники, разбойники и принцессы: никто не остается равнодушным к поискам. Но не каждый стремится ей помочь, кто-то, наоборот, создает Герде дополнительные препятствия на пути.





Длинная печальная сказка превратилась в яркий динамичный мюзикл. Артисты театра драмы поют, танцуют, перевоплощаются в разных героев.

Постановку мюзикла осуществила на челябинской сцене творческая группа из Санкт-Петербурга под руководством режиссера Ильи Архипова. Спектакль «Снежная королева» стал обладателем приза детского жюри фестиваля «Сцена 2022». За этот же спектакль Илья Архипов получил признание в номинации «Лучшая работа режиссера».

Показы мюзикла «Снежная королева» состоятся в театре драмы с 6 по 8 января включительно. В каждый из дней предусмотрено несколько показов. Билеты на сайте театра ещё можно успеть приобрести.

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