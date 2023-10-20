Мюзикл «Дракула. История вечной любви» в Челябинске и Магнитогорске отменили

До этого музыкальный спектакль перенесли с весны на осень

Показ ледового мюзикла «Дракула. История вечной любви» в Магнитогорске и Челябинске отменили. Представление должно было состояться 20 и 21 октября, но в «Городских зрелищных кассах» объявили об отмене.



Ледовое шоу, над которым работали Иван Охлобыстин, вокалистка «Мельницы» Хелависа и солист Animal Джаz Александр Красовицкий, должны были представить жителям области еще весной 2023 года. Но тогда «Дракулу» перенесли на октябрь, а в день концерта в Магнитогорске на билетном агрегаторе Кассы.ру появилось сообщение об отмене.

На ледовых аренах Челябинской области выступать должен был не оригинальный звездный состав, а спортсмены-фигуристы — бронзовый призер чемпионата России 2012 года Анастасия Мартюшева и призер серии Гран-при среди юниоров Константин Гаврин.

Теперь «Городские кассы» занимаются возвратом билетов, для этого покупатель должен сам прийти в офис «Городских зрелищных касс» с паспортом и билетом.