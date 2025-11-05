Музыкант из Челябинска стала лауреатом Всероссийской премии «Органист года»

Награды вручили в Калининграде

Солистка Челябинской филармонии Лариса Тимшина стала лауреатом Всероссийской премии «Органист года» в номинации «За самую оригинальную и концептуальную программу». Церемония награждения прошла в кафедральном соборе начала XIV века на острове Канта в Калининграде, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов.

Лариса Тимшина окончила Уральскую консерваторию по классу фортепиано и Нижегородскую консерваторию по классу органа. В 1993—1994 годах преподавала факультатив игры на органе для студентов ЮУрГИИ, с 1995 года является солисткой Челябинской филармонии.

В ее копилке — множество побед и наград. В 2011 году ей была объявлена благодарность министра культуры России за заслуги в развитии культуры, в 2016‑м — благодарность президента.

Всероссийская премия «Органист года» прошла в шестой раз в рамках XVII международного музыкального фестиваля «Шедевры мировой классики». Лауреатами стали восемь органистов в восьми номинациях: четырех основных и четырех дополнительных.

«Все номинанты премии хорошо известны в органном мире и за его пределами. Органное искусство активно развивается, проявляет себя в разных уголках страны. И мы хотим, чтобы как можно больше людей участвовало в этом творческом конкурсе»,— поделилась художественный руководитель кафедрального собора Вера Таривердиева.