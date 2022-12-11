Музыкальный спектакль «Вечер перед Рождеством» состоялся в Челябинске

Отрывки из произведений Николая Гоголя прочитал Евгений Воскресенский

Накануне в челябинском Зале органной и камерной музыки «Родина» показали литературно-музыкальную постановку «Вечер перед Рождеством». Актер театра и кино, уроженец Челябинской области Евгений Воскресенский под звуки органа, флейты и контрабаса прочитал отрывки из произведений Николая Васильевича Гоголя, передает журналист ИА «Первое областное».

«У нас тут и живая музыка, и живое слово Гоголя, и кино. Я соединил в этом спектакле три искусства. Текст серьезный, поэтому это такая сказка для взрослых. Но это абсолютно рождественская сказка»,— рассказал Евгений Воскресенский.

Также актер подчеркнул, что текст читал в том виде, в каком он написан самим Гоголем в письмах и произведениях.

На премьере рождественской постановки побывала основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер. Она отметила, что Евгений Воскресенский не только ежегодно приезжает в Челябинскую область со своими спектаклями, но и вместе с фондом создает благотворительные проекты.

«Вместе мы создаем проекты, направленные на поддержку детей, которые имеют особенности развития и здоровья. Например, в прошлом году это был День благотворителя. Также Евгений Воскресенский проехал по шести городам Челябинской области с большим интересным спектаклем „Продается детектор лжи“, у которого появилось много поклонников, и мы собрали большое количество денег именно для таких детей»,— рассказала Ирина Текслер.

Какие новогодние спектакли покажут в челябинских театрах в этом году — в нашей афише.