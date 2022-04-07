Музыкальный сервис Spotify проработает в России до 11 апреля

При этом компания продолжает сотрудничество с российскими артистами

Сегодня популярный сервис Spotify сообщил, что с 11 апреля уходит из России. Россияне не смогут слушать музыку через официальное приложение или пс



Ранее компания заявляла, что для нее важно остаться на российском рынке. Но в связи с тем, что в стране вышел закон о распространении фейков о спецоперации на Украине, руководство решило приостановить работу сервиса.

Spotify — один из крупнейших сервисов для прослушивания музыки, аудиокниг и подкастов, он занимает 36% мирового рынка стриминга. В России Spotify официально запустили 15 июля 2020 года, он проработал в стране меньше двух лет.

Заработает ли Spotify в России снова — неизвестно, но руководство стриминга обещает уведомить пользователей, если ситуация изменится.

При этом компания продолжает сотрудничество с российскими артистами. Сервис Spotify for Artists остается доступен, а релизы отечественных исполнителей появляются на площадке без задержек и ограничений.