В День защиты детей в Копейске торжественно открылась детская музыкальная школа № 1. В церемонии приняли участие министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин и глава Копейска Андрей Фалейчик.
«Ремонт музыкальной школы имеет огромное значение не только для Копейска. Каждый год именно ваши ученики попадают в лауреаты премии Министерства культуры. В рамках нацпроекта мы уже три года занимаемся ремонтом объектов культуры, за это время привели в порядок около трети из них — это очень хороший показатель», — заявил Алексей Бетехтин.
В 2021 году благодаря нацпроекту «Культура» музыкальная школа получила новые инструменты, звуковое оборудование. В 2022 году капитально отремонтирован фасад, который, по словам сотрудников, в последний раз обновляли около полувека назад. Внутри капитальный ремонт выполнен в коридорах второго этажа, кабинетах учебной части и в гардеробе.
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