Музей-заповедник «Аркаим» выиграл грант фонда Потанина

Деньги направят на развитие проекта «Затерянный мир»

В год своего 30-летия «Аркаим» получит грант Фонда Владимира Потанина. Музей-заповедник оказался единственным представителем Челябинской области в списке победителей этого года.

Как сообщили в пресс-службе учреждения, полученный грант предполагает поддержку и развитие проекта «Парк Аркаимского периода: затерянный мир», который был реализован под руководством Марии Макуровой в 2015—2016 годах, направленного на сохранение и популяризацию объектов природного и историко-культурного наследия музея-заповедника «Аркаим» и его окрестностей.

«Мы хотим, чтобы, помимо традиционных для любого музея событий: выставок, юбилейных изданий, конференций, была улучшена информационная доступность древней истории округи нашего музея-заповедника. Благодаря грантовой поддержке мы сможем реализовать давно продуманные идеи и сделать пространство Аркаимской долины удобным и интересным для посетителей», — поделилась планами руководитель команды проекта, специалист по экспозиционно-выставочной деятельности Валентина Милованова.

В частности, на средства гранта планируется актуализировать внешний вид информационных стендов, создать и установить новые ленд-арт-объекты, создать более комфортные условия для посетителей — установить новые зоны отдыха, выпустить обновленный путеводитель, брошюры и буклеты по основным экскурсионным объектам, а также обновить навигацию — карту и указатели — по территории музея-заповедника.