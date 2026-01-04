Музей СССР в Троицке переехал в просторные Торговые ряды

Бывший склад обрел новые формы и экспонаты

«Музей СССР», созданный на губернаторский грант, начал 2026 год с масштабного переезда. Теперь уникальная коллекция разместилась в просторном помещении исторических Торговых рядов на Центральной площади города, сообщает газета «Вперед».

Проект, изначально реализованный на средства гранта Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала, обрел достойное пространство для развития. С порога посетители погружаются в узнаваемую атмосферу ушедшей эпохи: новогодняя елка с винтажными игрушками и стеклянными бусами, полки, заставленные патефонами, радиолами и телевизорами. Впрочем, мы уже рассказывали о музее в отдельном материале — там можно погрузиться в советскую эстетику онлайн.

Коллекция продолжает пополняться. Среди необычных экспонатов — «смерть рыбака» в рыбацком уголке (резиновая лодка), детская коляска, одежда, сейф и музыкальные инструменты.

«Музей СССР» — это проект трех жителей Троицка: Сергея Верховцева, Михаила Зверева, Николая Шувалова. Раньше уютный музей занимал пространство тесного склада, а теперь переехал на Климова, 5а в Торговые ряды. Вывеска располагается со стороны двора.