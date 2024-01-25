Музей «Магнезит» вошел в тройку лучших корпоративных музеев страны

В топ вошли 25 музеев из 150 регионов России

Саткинский музей «Магнезит» занял второе место в рейтинге национальной премии «Корпоративный музей». Об этом сообщает газета «Магнезитовец».



Корпоративный музей Группы Магнезит не первый раз участвует в конкурсе и уже второй раз входит в тройку лучших. Победители определялись по итогам нескольких конкурсов за последние пять лет. Музей «Магнезит» стал лучшим в номинациях «Экспозиция года» (2018), «Музей для будущего» (2019), «Развитие территорий» (2022), получил дипломы II степени как «Лучший корпоративный музей» (2021), «Лучший промышленный маршрут» (2023). В прошлом году отмечен золотой статуэткой «Лучший корпоративный музей».



Первое место в рейтинге занял Музей железных дорог России (Санкт-Петербург), вторую позицию с «Магнезитом» разделил музей истории денег «Гознак», а третье место занял музей «Газпром трансгаз Ухта».

