Музеи Челябинской области работают без выходных со 2 по 11 января

На экспозициях — картины, иконы, книги и драгоценности

В новогодние праздники государственные музеи Челябинской области работают без выходных. Со 2 по 11 января жители и гости региона могут посетить ключевые культурные площадки, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Исторический музей Южного Урала продолжает работу выставки «Царь и Патриарх» (12+) из собрания Музеев Московского Кремля. Экспозиция включает подлинные предметы: старинные иконы, вышитые облачения, церковную утварь и книги. В рамках выставки доступны интерактивные программы, где можно познакомиться с работой мастеров Оружейной палаты и попробовать силы на мастер-классе по древнерусской каллиграфии.

Челябинский государственный музей изобразительных искусств предлагает программу на двух площадках. В здании на улице Труда проходят экскурсии по выставке «Преображенная природа» (6+) и мастер-классы. На площади Революции открыта выставка «Русские пейзажи. Шедевры из собрания Русского музея и фондов ЧГМИИ» (6+) с работами Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина и Архипа Куинджи.

Мы видели, как привозят и распаковывают картины для выставки «Преображенная природа». И рассказывали об уникальных артефактах Московского Кремля.