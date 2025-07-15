Муниципальные библиотеки в Челябинской области отремонтируют по новому стандарту

В регионе стартовал прием заявок на переоснащение

Муниципальные библиотеки в Челябинской области ремонтируют по новому — модельному — стандарту. Стартовал прием заявок на переоснащение. Учреждения, которые хотят пройти полное обновление, могут подать документы на получение субсидии до 28 июля, сообщает пресс-служба регионального Минкульта.

Напомним, обновлять библиотеки начали в 2019 году по нацпроекту «Культура» — их модернизировано 42: для каждой разрабатывают уникальный дизайн, учитывают интересы людей с ОВЗ, завозят новые книги, проводят скоростной интернет и обновляют автопарк.

В 2025 году эстафетную палочку принял нацпроект «Семья». По нему на Южном Урале планируется обновить не менее шести библиотек.

«Мы стремимся сделать каждую библиотеку центром притяжения жителей своего района, местом, где человек найдет полезную информацию и сможет повысить свою квалификацию. Наша задача — создать такие условия, чтобы библиотеки продолжали развиваться и процветать», — говорит начальник отдела территориального взаимодействия Минкульта Ольга Трубникова.

Координацию проекта в регионе осуществляет проектный офис на базе Челябинской областной универсальной научной библиотеки.