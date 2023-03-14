Мультипликаторы из Снежинска объявили сбор 200 тысяч рублей на новый сериал

Студия «В`Азарт» создает мультфильм «Фред и Марта»

Студия «В`Азарт» из Снежинска начала работу над созданием мультсериала «Фред и Марта». Задуман проект из 25 серий по пять минут каждая.

«Фред и Марта» — это история двух друзей. Они живут на соседних холмах и являются полными противоположностями друг друга. Кролик Фред — всезнайка, любящий читать книги и ухаживать за своим садиком. А лисичка Марта — настоящий эксперт в области техники, она может починить и собрать абсолютно любой прибор. По мнению авторов, этот мультфильм — для ребят от пяти до десяти лет.

Команда работает над второй серией и открыла сбор средств на краудфандинговой платформе «Планета». Пилотная серия выложена в ВК-паблике.

«Мы — группа единомышленников, которых объединяет любовь к мультипликации. Первый мультфильм мы сделали 20 лет назад, затем, с некоторыми перерывами, снова делали мультфильмы. Наше хобби не оставило нам вариантов. В результате родился сериал с главными героями», — говорится в презентации проекта.

На производство одного эпизода авторам необходимо 200 тысяч рублей. Сбор будет завершен 1 июня.





Автор: Дарья Малова