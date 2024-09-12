Мультик про Аркаим отметили на кинофестивале в Санкт-Петербурге

Наши земляки завоевали сразу две награды

Мультфильм «Мы живем на Аркаиме» стал лауреатом петербургского фестиваля «Киноостров». Жюри признало работу сильнейшей сразу в двух номинациях. О победах рассказали в музее-заповеднике.

Кинообразовательный форум «Киноостров» собирает на своей площадке фильмы, созданные детьми или для детей. В этом году в конкурсе участвовали работы из 54 регионов страны, победителей определяли в трех категориях: любители, детские студии и профессионалы.

Мультфильм из Челябинской области победил в номинации «Профессионалы», а его создатель Вячеслав Алексеенко назван лучшим режиссером.

Напомним, мультик «Мы живем на Аркаиме» рассказывает об истории музея. Его главный персонаж — Геннадий Зданович — доктор исторических наук, археолог и основатель заповедника.