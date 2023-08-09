Мультфильм про Аркаим занял второе место на международном кинофестивале

«Мы живем на Аркаиме» стал лауреатом в номинации «Взрослые — детям»

Мультфильм челябинских аниматоров «Мы живем на Аркаиме» стал лауреатом II степени на Международном молодежном кинофестивале «Свет миру». Он на днях завершился в Ярославле.

«Мы живем на Аркаиме» вошел в сотню финалистов и получил награду в номинации «Взрослые — детям».

В 2023 году прошел уже XIII фестиваль «Свет миру». Это один из крупнейших молодежных кинофорумов в России. За звание лучшего в этом году боролись 3470 фильмов из 119 стран. Среди участников: режиссеры из Индии, Ирана, Перу, Франции, Кореи и стран СНГ.

Мультфильм сделали по заказу заповедника «Аркаим» к 35-летию открытия городища. Анимационную короткометражку представили на карнавале современного искусства «Аркаимское солнцестояние» летом 2022 года.

Один из членов жюри фестиваля, московский режиссер Сергей Струсовский, в 2022 году сам побывал на Аркаиме. По его словам, все, что есть в мультфильме, выглядит знакомым и узнаваемым.

Ранее, в январе 2023 года, мультфильм уже учавствовал в International Folklore Film Festival в Индии.