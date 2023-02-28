Завтра, 1 марта, в Камерном театре состоится премьера спектакля «Моцарт и Сальери» по одноименному произведению Александра Пушкина. Ставит режиссер Роман Прецер, и у него авторский подход к классическому произведению.
«Мы играем историю о Моцарте и Сальери в альтернативной реальности. Нет, мы не меняли великий текст Пушкина, разве что мужской род переделали на женский, где это необходимо. У нас в главных ролях женщины, но они играют не Моцарта и Сальери, а Моцарта и Сальери из альтернативной реальности. Они точно следуют той судьбе и биографии, которую определил им Пушкин. Кстати, Пушкин сам создал прекрасную альтернативную реальность! Это ведь он придумал, что Сальери отравил Моцарта, не было ничего подобного. Он имеет право сочинять людям судьбу, а я как режиссер имею право переносить события в другую реальность. Так что мы идем за Пушкиным ноздря в ноздрю», — пояснил Первому областному информагентству Роман Прецер.
Режиссер добавил, что его спектакль ни в коем случае не является попыткой осовременить классический текст. Более того, в процессе работы команда почувствовала, настолько пластичен язык Пушкина, как его без потерь и искажений можно переносить в любую новую вселенную, он не сопротивляется: «Я ближе к премьере даже перестал понимать, что герои говорят стихами. Они разговаривают на этом языке совершенно спокойно. Он органичен любой эпохе», — заметил Прецер.
Билеты на премьерные показы 1 марта (в 18:00 и 20:00) стоят в два раза дороже, чем на обычные спектакли Камерного театра. Это тоже принципиальная позиция авторов постановки: билеты в театр должны стоить дорого и зрителя пора к этому приучать.
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