/ Старейший московский хор отметит столетний юбилей в Челябинске

Масштабный тур по России стартовал 18 сентября с гастролей в Севастополе. Турне продолжится концертами в Сибири, а затем в Поволжье. Кульминацией юбилейной программы станут выступления в Большом зале Московской консерватории и Зале имени Чайковского. — сообщают в челябинской филармонии.
История знаменитого хора началась ещё в далёком 1900 году в Подмосковье. Творческий коллектив прошел вместе со страной революции и войны, озвучивал знаменитые киноленты — «Веселые ребята», «Цирк», «Мы из Кронштадта», «Волга-Волга». Во время войны хор работал в госпиталях, фронтовых концертных бригадах.
В шестидесятых годах хор возглавил выдающийся артист Александр Юрлов, который возродил русскую духовную музыку. Сейчас хором руководит Геннадий Дмитряк, а капелла выступает в лучших залах Москвы, городов России и мира, исполняя произведения от Баха до современных рок-опер.
Весной 2014 года Капелла принимала активное участие в подготовке и проведении XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр в Сочи. Сегодня Капелла занимает лидирующие позиции в хоровом исполнительском искусстве.