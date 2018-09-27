/ Старейший московский хор отметит столетний юбилей в Челябинске

Артисты выступят на сцене филармонии.

В ближайший четверг, 28 сентября, на сцене концертного зала им. Прокофьева выступит Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова. Хор представит программу русской классической и народной музыки. Артисты исполнят композиции Чайковского, Танеева, Шостаковича, Шебалина, Сидельникова, Свиридова и русские народные песни. Выступление в Челябинске — часть юбилейного гастрольного турне.

Масштабный тур по России стартовал 18 сентября с гастролей в Севастополе. Турне продолжится концертами в Сибири, а затем в Поволжье. Кульминацией юбилейной программы станут выступления в Большом зале Московской консерватории и Зале имени Чайковского. — сообщают в челябинской филармонии.

История знаменитого хора началась ещё в далёком 1900 году в Подмосковье. Творческий коллектив прошел вместе со страной революции и войны, озвучивал знаменитые киноленты — «Веселые ребята», «Цирк», «Мы из Кронштадта», «Волга-Волга». Во время войны хор работал в госпиталях, фронтовых концертных бригадах.

В шестидесятых годах хор возглавил выдающийся артист Александр Юрлов, который возродил русскую духовную музыку. Сейчас хором руководит Геннадий Дмитряк, а капелла выступает в лучших залах Москвы, городов России и мира, исполняя произведения от Баха до современных рок-опер.

Весной 2014 года Капелла принимала активное участие в подготовке и проведении XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр в Сочи. Сегодня Капелла занимает лидирующие позиции в хоровом исполнительском искусстве.