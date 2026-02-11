Московский государственный симфонический оркестр дал грандиозный концерт в Челябинске

Выступление состоялось в рамках фестиваля ArsLonga

В Концертном зале им. С. С. Прокофьева прошло незабываемое музыкальное событие. Московский государственный симфонический оркестр под управлением заслуженного артиста России Ивана Рудина представил программу из шедевров мировой классики.





Прозвучали произведения Сергея Прокофьева, Сергея Рахманинова и Антонина Дворжака. Солировал восходящая звезда фортепианного искусства — Владимир Вишневский.

«Я очень рада, что фестиваль такого масштаба проводится у нас в Челябинске. Особенно в год, когда мы становимся культурной столицей России. Меня переполняют эмоции от того, что сейчас в Челябинской области находятся такие артисты, как Иван Рудин и Владимир Вишневский»,— отметила общественный деятель Ирина Текслер.





Ивана Рудина челябинцы хорошо помнят по участию в «Курчатов фесте», где прозвучала симфоническая сюита «Шехеразада» с Дарьей Мороз.





Московский государственный симфонический оркестр, созданный в 1989 году, под руководством Ивана Рудина с 2017 года активно развивается и покоряет новые творческие вершины. Коллектив выступает в лучших залах страны, участвует в международных фестивалях и гастролирует по России и за рубежом.





Иван Рудин — выпускник МССМШ им. Гнесиных и Московской консерватории, в 2019 году дебютировал как дирижер на сцене Большого зала Московской консерватории. В 2023 году окончил Санкт‑Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского‑Корсакова по классу оперно‑симфонического дирижирования.





Является генеральным директором концертного зала «Зарядье» в Москве, где всегда с успехом выступает Челябинский симфонический оркестр.





Владимир Вишневский — студент Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. В свои 23 года он уже завоевал признание жюри более чем 20 международных состязаний.





Среди его достижений I премия Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава, победа на конкурсе пианистов Владимира Крайнева и конкурсе им. С. В. Рахманинова (2025). С 2023 года — солист Санкт‑Петербургского Дома музыки.





Концерт в Челябинске прошел в рамках XXV Международного музыкального фестиваля ArsLonga, инициированного Иваном Рудиным. Он стал настоящей творческой школой, объединяющей поколения музыкантов и сохраняющей традиции русского исполнительского искусства. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и министерства культуры Российской Федерации.





В рамках гастролей по Челябинской области оркестр также выступит в Магнитогорске.