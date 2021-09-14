Московские художницы украшают мозаикой остановку в Челябинской области

Изображение собирают из кусочков магнезита и доломита



В Сатке остановку «Первомайский» украсят мозаичным панно. Над изображением работают две художницы из Москвы — Мария Волохонская и Мария Ларичева. Марии поделили стену пополам, и теперь каждая выкладывает на своей стороне отдельный сюжет. Слева из кусочков камней собирают девушку на качелях, а справа — велосипедиста с птицей на руках.

Художницы не первый раз работают в Сатке. Несколько лет назад девушки приезжали, чтобы вместе украсить мозаикой остановочные комплексы старой части города и Западного района. В итоге их работы «Человек и птица» и «Дирижабль» стали городскими достопримечательностями.

«Сатка стала для нас родной. Так или иначе мы узнаем, чем она живет, какие проекты здесь реализуются. И когда нас в очередной раз пригласили, с радостью согласились приехать. Я нарисовала девушку, качающуюся на качелях, Маша — велосипедиста. Они словно стремятся навстречу друг другу. И создается ощущение раскрытой книги или ширмы», — рассказывает Мария Ларичева.

Как признаются москвички, обычно они работают отдельно. Объединиться предлагают только в Сатке. Проект реализуют при поддержке фонда «Собрание».