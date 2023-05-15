Молодые композиторы из Челябинской области вышли в финал всероссийского конкурса

Ребята исполнят свои песни на финальном концерте в Сочи

Три молодых автора из Челябинской области стали финалистами Всероссийского конкурса «Детский автор России». Юные авторы исполнят свои песни на IV Музыкальном образовательном форуме Леонида Агутина в Сочи. Победитель получит ротацию на радио, выступит на федеральном канале и сможет бесплатно организовать сольный концерт в Москве.



По итогам полуфинала, в следующий тур конкурса вышли 13 участников из Москвы и Подмосковья, Челябинска и области, Тюмени, Ногинска, Саратова и Красноярска. Среди них — Софья Каймакова из Челябинска, Арина Панкина из Магнитогорска и Дарья Пашнина из села Миасского.

В полуфинале участников оценивали: певица, заслуженная артистка России Анжелика Варум, главный музыкальный редактор «Детского Радио», «Авторадио» и «Юмор FM» Олег Сергеенко, композитор Андрей Косинский, директор лейбла «Первое Музыкальное» Мария Опарина и продюсер дуэта «#2Маши» Маша Шейх. Специальным гостем полуфинального этапа стал Леонид Агутин.

Итоговый гала-концерт с участием финалистов покажут на канале НТВ, лучшие песни конкурса попадут в эфир «Детского радио».