В Челябинске пройдет осенний маркет российских брендов FashionDay

На подиум выйдут модели в одежде от местных дизайнеров

В выходные, 12 и 13 октября, в Челябинске пройдет осенний маркет российских брендов FashionDay, на котором представят модную одежду, обувь и аксессуары. Изюминкой модной ярмарки станет презентация челябинских брендов одежды.

В показе примут участие и продемонстрируют полноценную капсулу семь молодых брендов: Berny.Bird, KOTOVA, DINA, LINUCCE, «В НЕБО», The Roy и «Воплоти». Последний бренд, к слову, недавно вернулся с Московской недели моды.

На FashionDay будет не только дефиле. Челябинцы смогут познакомиться с разными брендами, выбрать для себя новые аксессуары, узнать, какие фасоны и расцветки будут в моде в новом сезоне, и послушать лекции от стилистов и косметологов.

Модный показ челябинских дизайнеров пройдет 13 октября в 15:00 в конгресс-отеле «Малахит». Возрастное ограничение 12+.