Модный фестиваль «Аникин» прошел в Челябинске

Гостей развлекали каверами и модным шоу и угощали чебуреками

Сегодня, 26 августа, в Челябинске в креативном кластере Svoboda2 проходит модный фестиваль «Аникин». В программе — хендмейд-маркет, модный показ челябинских брендов, уроки актерского мастерства и игры в сквош и многое другое, передает журналист ИА «Первое областное».

На фестивале организовали сразу несколько площадок: основную сцену, где прошел показ местных брендов; музыкальную сцену, где различные группы исполняли каверы; площадку, где прошли мастер-классы по моде, визажу и пластике.

Также для гостей организовали несколько столиков с различными изделиями мастеров и вкусным угощением.